VOA: Китай готов покончить с самоуправлением Тайваня

Китайский военный отметил, что армия продолжает усиливать военную подготовку и будет решительно пресекать любые попытки отделения Тайваня, наряду с возможностью внешнего вмешательства, а также будет защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны. Таким образом Кэфэй отреагировал на сообщения о том, что президент США Джо Байден готовится одобрить продажу оружия Тайваню на 500 миллионов долларов, а также произвести отправку более 100 военнослужащих для оценки методов обучения и внесения предложений по улучшению обороноспособности острова.