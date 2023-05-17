Рэпер Птаха назвал дискриминацией частые нападки на исполнителей за песни о наркотиках

Артист Давид Нуриев (Птаха) рассказал о своем недоумении от «постоянных нападок» на исполнителей за песни о наркотиках. Рэпер напомнил, что когда-то власти Российской Федерации «заступились» за музыкантов с таким репертуаром. Об этом пишет 5-tv.ru.
Нуриев таким образом отреагировал на заявление замглавы МВД РФ Игоря Зубова о введении уголовной ответственности для рэперов за песни, тексты которых содержат слова о запрещенных веществах. Артист считает, что в оценке такого творчества важно правильно рассматривать контекст, в котором употребляются соответствующие фразы. Птаха добавил, что необходимо «искоренить наркотики на улицах», тогда такие композиции и не будут появляться, а постоянные нападки на рэперов он расценивает как «дискриминацию».
Ранее сообщалось, что брат звезды «Дома-2» Надежды Ермаковой более месяца назад ушел из дома и не выходит на связь. Девушка подозревает, что он мог «загулять».