Рэпер Птаха назвал дискриминацией частые нападки на исполнителей за песни о наркотиках

Нуриев таким образом отреагировал на заявление замглавы МВД РФ Игоря Зубова о введении уголовной ответственности для рэперов за песни, тексты которых содержат слова о запрещенных веществах. Артист считает, что в оценке такого творчества важно правильно рассматривать контекст, в котором употребляются соответствующие фразы. Птаха добавил, что необходимо «искоренить наркотики на улицах», тогда такие композиции и не будут появляться, а постоянные нападки на рэперов он расценивает как «дискриминацию».