Украинская прокуратура подозревает главу Верховного суда во взяточничестве

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, о своих подозрениях заявил сам руководитель САП Александр Клименко. Обвинение обуславливается тем, что Князева ранее поймали на получении взятки суммой $2,7 млн. и отстранили от работы. Жалоба главы САП была направлена отношении руководителя Верховного суда и его адвоката. Им грозит до 12 лет лишения свободы.