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Украинская прокуратура подозревает главу Верховного суда во взяточничестве

Украина
Украинская прокуратура подозревает главу Верховного суда во взяточничестве

Председателя верховного суда Украины Всеволода Князева подозревают во взяточничестве. Об этом заявила специализированная антикоррупционная прокуратура страны.

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, о своих подозрениях заявил сам руководитель САП Александр Клименко. Обвинение обуславливается тем, что Князева ранее поймали на получении взятки суммой $2,7 млн. и отстранили от работы. Жалоба главы САП была направлена отношении руководителя Верховного суда и его адвоката. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сайт Утро.ру сообщил о том, что бывшую работницу налоговой службы в Подмосковье посадили в тюрьму на 8,5 лет. Ее обвиняют в получении взятки в 1,6 млн рублей.
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