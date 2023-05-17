Украинская прокуратура подозревает главу Верховного суда во взяточничестве

Председателя верховного суда Украины Всеволода Князева подозревают во взяточничестве. Об этом заявила специализированная антикоррупционная прокуратура страны.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости, о своих подозрениях заявил сам руководитель САП Александр Клименко. Обвинение обуславливается тем, что Князева ранее поймали на получении взятки суммой $2,7 млн. и отстранили от работы. Жалоба главы САП была направлена отношении руководителя Верховного суда и его адвоката. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее сайт Утро.ру сообщил о том, что бывшую работницу налоговой службы в Подмосковье посадили в тюрьму на 8,5 лет. Ее обвиняют в получении взятки в 1,6 млн рублей.