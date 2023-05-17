Эксперт Кристи Райк заявила о разногласиях в Евросоюзе из-за поддержки Украины

По словам Райк, спустя долгое время спонсирования Киева у ЕС не осталось ни сил, ни желания делать это. На этот расклад событий также влияет то, что многие страны уже неспособны поддерживать Украину и Союз перестает быть един в своем намерении продолжать военную и финансовую помощь Зеленскому, написала Райк в своих социальных сетях.