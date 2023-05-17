Пьяный мужчина ворвался в дом советника по национальной безопасности США Салливана

Секретная служба расследует, каким образом пьяный мужчина смог проникнуть в дом советника по национальной безопасности Белого дома Джейка Салливана в прошлом месяце. Об этом сообщает издание Independent.
Мужчина вошел в дом Салливана в Вашингтоне около 3 часов ночи в один из апрельских дней. Чиновник столкнулся с человеком и сказал ему уйти, затем вышел на улицу, чтобы предупредить агентов секретной службы об инциденте. Официальные лица заявили, что нет никаких доказательств того, что мужчина знал Салливана или намеревался причинить ему вред.
«Хотя никто не пострадал, мы серьезно относимся к этому вопросу и начали всестороннее расследование для проверки всех аспектов произошедшего», — заявил представитель секретной службы Энтони Гульельми.
Ранее СМИ сообщили, что в Ленобласти пьяный мужчина проломил голову брата металлической мясорубкой. У пострадавшего диагностировали перелом затылочной кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.