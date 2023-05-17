Пьяный мужчина ворвался в дом советника по национальной безопасности США Салливана

Мужчина вошел в дом Салливана в Вашингтоне около 3 часов ночи в один из апрельских дней. Чиновник столкнулся с человеком и сказал ему уйти, затем вышел на улицу, чтобы предупредить агентов секретной службы об инциденте. Официальные лица заявили, что нет никаких доказательств того, что мужчина знал Салливана или намеревался причинить ему вред.