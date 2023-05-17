Брат звезды «Дома-2» Надежды Ермаковой более месяца не выходит на связь с семьей

Ермакова выдвинула версию, что брат мог «загулять» – такая ситуация уже случалась в ее семье. Он мог уйти из дома в неизвестном направлении не объявляться в течение нескольких дней. Семья звезды пока не обращалась в полицию, хотя подписчики девушки настаивают на необходимости сообщить об этом в правоохранительные органы.