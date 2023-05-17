Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Брат звезды «Дома-2» Надежды Ермаковой более месяца не выходит на связь с семьей

Общество
Брат звезды «Дома-2» Надежды Ермаковой более месяца не выходит на связь с семьей

Звезда телешоу «Дом-2» Надежда Ермакова заставила паниковать своих поклонников в социальных сетях информацией о пропаже своего младшего брата. Мужчина не выходит на связь уже более месяца. Об этом пишет 5-tv.ru.

Ермакова выдвинула версию, что брат мог «загулять» – такая ситуация уже случалась в ее семье. Он мог уйти из дома в неизвестном направлении не объявляться в течение нескольких дней. Семья звезды пока не обращалась в полицию, хотя подписчики девушки настаивают на необходимости сообщить об этом в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в отношении жительницы Волгограда возбуждено уголовное дело по причине неисполнения родительских обязанностей. Женщина в нетрезвом виде жестоко избила собственную дочь.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
НАДЯ ЕРМАКОВА надежда ермакова тусовка ермакова семья
Военкоры ФАН