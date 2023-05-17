«Никогда не говори никогда»: Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о признании РФ спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность признания России спонсором терроризма во время своего выступления на заседании Конгресса сегодня, 17 мая.
После того, как Блинкена спросили о том, планирует ли государственный департамент признавать Россию государством, которое спонсирует терроризм, госсекретарь дал достаточно красноречивый ответ.
«Никогда не говори никогда», - заявил Блинкен в Конгрессе.
Ранее сообщалось, что Блинкен прокомментировал возможность холодной войны с Китаем на фоне текущей политической ситуации. По его словам, США не намерены конфликтовать с Пекином или вступать с ним в холодную войну, однако это не ограничивает действий Вашингтона касательно воздействия на Китай с помощью продвижения своей точки зрения и конкуренции.