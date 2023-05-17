«Никогда не говори никогда»: Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о признании РФ спонсором терроризма

Ранее сообщалось, что Блинкен прокомментировал возможность холодной войны с Китаем на фоне текущей политической ситуации. По его словам, США не намерены конфликтовать с Пекином или вступать с ним в холодную войну, однако это не ограничивает действий Вашингтона касательно воздействия на Китай с помощью продвижения своей точки зрения и конкуренции.