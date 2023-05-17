Российские стратегические бомбардировщики подняты в воздух: на Украине «ревет» воздушная тревога

На данный момент на территории Украины была объявлена практически повсеместная воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Запорожье на позициях противника. Не подвергаются угрозе атаки только Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская, Сумская, Полтавская, и Одесская области.