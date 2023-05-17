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Российские стратегические бомбардировщики подняты в воздух: на Украине «ревет» воздушная тревога

Украина
Российские стратегические бомбардировщики подняты в воздух: на Украине «ревет» воздушная тревога

Украинские СМИ сообщают о том, что в воздух были подняты силы стратегической авиации ВКС РФ.

Так, известно, что в небе находятся по меньшей мере четыре борта. Ими совершается пуск крылатых ракет большой дальности класса «Х» по территории противника. Дальность стрельбы такого снаряда достигает 5500 километров, а максимальная скорость 970 км/час.

На данный момент на территории Украины была объявлена практически повсеместная воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Запорожье на позициях противника. Не подвергаются угрозе атаки только Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская, Сумская, Полтавская, и Одесская области.

Ранее сайт RT сообщил, что ВСУ вновь обстреляли Донецк шестью снарядами калибра 155 мм.
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