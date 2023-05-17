Не за горами: Эксклюзивные кадры освобождения Бахмута, которое приближается к завершению

Освобождение Бахмута близится к скорому завершению. Бойцы ЧВК «Вагнер» с каждой минутой на поле боя приближают полный переход города под собственный контроль.
Юридический переход Бахмута под контроль компании был осуществлен еще в первые дни апреля. Тем не менее, в черте города продолжаются тяжелые бои. Подразделения Вооруженных сил Украины, отводя солдат с очередных рубежей, пытаются уничтожить оставшуюся инфраструктуру города, подрывая строения или обстреливая их из орудий крупных калибров.
На этих кадрах показана вся сложность и тяжесть проведения операции по освобождению Бахмута. На кадрах представлены улицы и здания города, многие из них дымятся, это говорит о высокой интенсивности боев. В населенном пункте осталось мало объектов, которые бы не пострадали от сражений. Противник держался за городские оборонительные рубежи, однако не сумел в конечном итоге совладать с напором бойцов ЧВК «Вагнер». Таким образом, штурм Бахмута приближается к финальной стадии.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об актуальной ситуации в Бахмуте. Бизнесмен сообщил, что бойцы сумели продвинуться в городе на 200 метров. По его словам, «гнездо» зачищено полностью, до полного освобождения населенного пункта остается занять один квартал и небольшую часть частного сектора. «Музыканты» на момент обращения Пригожина держали под контролем уже 113 тысяч квадратных километров территории Бахмута.