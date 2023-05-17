Не за горами: Эксклюзивные кадры освобождения Бахмута, которое приближается к завершению

На этих кадрах показана вся сложность и тяжесть проведения операции по освобождению Бахмута. На кадрах представлены улицы и здания города, многие из них дымятся, это говорит о высокой интенсивности боев. В населенном пункте осталось мало объектов, которые бы не пострадали от сражений. Противник держался за городские оборонительные рубежи, однако не сумел в конечном итоге совладать с напором бойцов ЧВК «Вагнер». Таким образом, штурм Бахмута приближается к финальной стадии.