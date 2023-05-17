Оппозиция начала устраивать митинги после объявления победителя главы Гагаузии

Сторонники оппозиционной и пророссийской партии «ШОР» начали митинги в Гагаузии. Об этом сообщил сайт РЕН-ТВ.
Известно, что протестующие люди недовольны тем, что власти Молдавии решили посчитать итоги выборов незаконными и начать пересчет голосов. Так, президент страны Майя Санду считается среди оппозиционеров диктатором, навязывающим свое мнение.
Сторонники победившей стороны окружили местный филиал Центральной избирательной комиссии и сообщили о своем намерении не дать властям Молдавии менять итоги демократических выборов.
Ранее сайт RT сообщил о намерении провести еще одну акцию протеста, после полицейского беспредела с поддержки молдавских властей. Инициатором выступил депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров.