Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Оппозиция начала устраивать митинги после объявления победителя главы Гагаузии

Политика
Оппозиция начала устраивать митинги после объявления победителя главы Гагаузии

Сторонники оппозиционной и пророссийской партии «ШОР» начали митинги в Гагаузии. Об этом сообщил сайт РЕН-ТВ.

Известно, что протестующие люди недовольны тем, что власти Молдавии решили посчитать итоги выборов незаконными и начать пересчет голосов. Так, президент страны Майя Санду считается среди оппозиционеров диктатором, навязывающим свое мнение.

Сторонники победившей стороны окружили местный филиал Центральной избирательной комиссии и сообщили о своем намерении не дать властям Молдавии менять итоги демократических выборов.

Ранее сайт RT сообщил о намерении провести еще одну акцию протеста, после полицейского беспредела с поддержки молдавских властей. Инициатором выступил депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров.
гагаузия протесты молдавия выборы митинг
Военкоры ФАН