Венгрия обвинила Евросоюз в игнорировании других стран ради Украины

Венгрия высказала решительный протест действиям Евросоюза касательно спонсирования Украины из фонда альянса.
На данный момент сфера интересов ЕС сфокусирована только на Украине, поэтому какая-либо помощь и финансы идут только на поддержку Киева, несмотря на необходимость развития и других стран, состоящих в союзе. Таким образом остальные государства не могут получить необходимое финансирование в тот момент, когда ЕС использует свой фонд для спонсирования Украины, информирует агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу правительства Венгрии.
Ранее сообщалось, что Венгрия пообещала Украине затруднить свою поддержку из-за внесения главного венгерского банка OTP в список организаций, финансирующих войну. Подобные действия, по словам представителей правительства, недопустимы и грозят международным скандалом.