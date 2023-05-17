Венгрия обвинила Евросоюз в игнорировании других стран ради Украины

На данный момент сфера интересов ЕС сфокусирована только на Украине, поэтому какая-либо помощь и финансы идут только на поддержку Киева, несмотря на необходимость развития и других стран, состоящих в союзе. Таким образом остальные государства не могут получить необходимое финансирование в тот момент, когда ЕС использует свой фонд для спонсирования Украины, информирует агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу правительства Венгрии.