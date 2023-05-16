Польский бизнесмен жестоко расправился с украинской моделью

Сразу после того, как пассажир вышел из транспортного средства, водитель связался с администрацией отеля. Затем сотрудники заведения проникли в номер пары на 32-м этаже и обнаружили на кровати безжизненное, окровавленное тело Савченко. Сообщалось, что украинка получила множественные колющие ранения, в том числе одно от шеи до левого плеча, которое почти обезглавило ее.