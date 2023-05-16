Польский бизнесмен жестоко расправился с украинской моделью

Полиция Тайланда задержала 25-летнего гражданина Польши Яна Ежи Лагоду-Филиппова по подозрению в жестоком убийстве 24-летней украинской модели Алены Савченко. Об этом сообщает издание New York Times.
Преступление помог раскрыть водитель такси, подвозивший пьяного Яна. Он сообщил, что гражданин Польши попросил отвезти его в «любое казино». Затем, находясь в машине, 25-летний мужчина через онлайн-переводчик попросил таксиста помочь ему расчленить тело подруги за 44 доллара.
Сразу после того, как пассажир вышел из транспортного средства, водитель связался с администрацией отеля. Затем сотрудники заведения проникли в номер пары на 32-м этаже и обнаружили на кровати безжизненное, окровавленное тело Савченко. Сообщалось, что украинка получила множественные колющие ранения, в том числе одно от шеи до левого плеча, которое почти обезглавило ее.
Лицо Савченко было окровавлено, а ее левая рука отрублена у запястья. Полиция, которую вызвали на место происшествия, обнаружила окровавленную пилу рядом с телом жертвы. Отмечается, что душегуб пытался скрыться и был задержан на границе с Камбоджей.
Ранее СМИ сообщили, что больной шизофренией британец принял своего отца за робота и напал на него с ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.