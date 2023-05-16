Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг вероятность холодной войны с Китаем

Несмотря на разногласия в политике Вашингтона и Пекина в нынешней ситуации на мировой арене, Белый дом не ищет конфликтов с Китаем и не намерен вступать с ним в холодную войну, заявил Блинкен в Конгрессе. Он отметил, что КНР независима от США, поэтому последние не имеют права вторгаться в его политику и планы. Однако Вашингтон может воздействовать на Пекин, продвигая свое видение ситуации и развивая конкуренцию.