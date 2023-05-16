Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг вероятность холодной войны с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал актуальные отношения Штатов и Китая на фоне текущей политической ситуации.
Несмотря на разногласия в политике Вашингтона и Пекина в нынешней ситуации на мировой арене, Белый дом не ищет конфликтов с Китаем и не намерен вступать с ним в холодную войну, заявил Блинкен в Конгрессе. Он отметил, что КНР независима от США, поэтому последние не имеют права вторгаться в его политику и планы. Однако Вашингтон может воздействовать на Пекин, продвигая свое видение ситуации и развивая конкуренцию.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И рассказал о участившихся обвинениях США в адрес Пекина касательно поставок оружия России. По словам Ван И, подобные заявления ухудшают американско-китайские отношения и могут плохо сказаться на ведении политики Пекина относительно Вашингтона.