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Приближающийся дефолт США не пускает Байдена путешествовать

Политика
Приближающийся дефолт США не пускает Байдена путешествовать

Президент США Джо Байден отменил свои запланированные визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию. Об этом сообщил сайт РИА Новости.

Президент вернется в Америку, сразу после посещения Японии в рамках участия в саммите G7. Начало поездки лидера государства запланировано на среду. Как замечает источник, причиной для отказа от продолжения заграничных визитов послужило то, что проблема приближающегося дефолта в Штатах остается нерешенной.

Обсуждая эту тему, спикер Вашингтона Кевин Маккарти заявил, что Белый дом и Конгресс так и не смогли достичь консенсуса в решении вопроса о потолке госдолга США. Сообщил он об этом после своей личной встречи с Байденом.

Ранее сайт Утро.ру рассказал, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова остроумно пошутила про госдолг США.
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