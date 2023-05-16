Политик Олег Соскин назвал президента Украины Владимира Зеленского «мальчиком в песочнице»

Украинский политик Олег Соскин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его многочисленные заявления о контрнаступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) и неминуемой победе.
За последние несколько месяцев Зеленский много раз публично заявлял о предстоящем контрнаступлении ВСУ и о том, каким рывком в проведении вооруженного конфликта оно станет. Однако, все эти слова являются не более чем «разговорами маленького мальчика в песочнице», заявил Соскин.
Ранее сообщалось, что Соскин назвал Зеленского врагом народа. Он также предложил последнему переименовать свою политическую партию именно так, чтобы подчеркнуть вред, наносимый украинцам. Это заявление политик выдвинул после подписания нового закона о привлечении граждан к уголовной ответственности за дезинформацию.