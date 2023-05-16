Политик Олег Соскин назвал президента Украины Владимира Зеленского «мальчиком в песочнице»

За последние несколько месяцев Зеленский много раз публично заявлял о предстоящем контрнаступлении ВСУ и о том, каким рывком в проведении вооруженного конфликта оно станет. Однако, все эти слова являются не более чем «разговорами маленького мальчика в песочнице», заявил Соскин.