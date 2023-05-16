Канцлер Германии Шольц пообещал установить в России «демократию»

В ходе выступления на саммите Совета Европы Шольц подчеркнул важность «поддержания открытых каналов связи с оппозиционными деятелями в России и Белоруссии», чтобы помочь сгладить переход к демократии после того, как «империализм» Путина будет остановлен на территории Украины. Он добавил, что уверен, что конфликт на Украине не закончится победой Путина, поскольку Германия и ее союзники продолжат поддерживать киевский режим.