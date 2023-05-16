Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Астрологи выяснили, какие знаки зодиака ожидают сложнейшие испытания 17 мая

Общество
Астрологи выяснили, какие знаки зодиака ожидают сложнейшие испытания 17 мая

Астрологи объявили 17 мая самым сложным днем для некоторых знаков зодиака.

Как сообщает сайт teleprogramma.pro, Овнам необходимо подготовиться, ведь день будет крайне тяжелым в эмоциональном плане. Поберегите свое психическое здоровье и старайтесь участвовать в как можно меньшем количестве конфликтов.

Львы же будут крайне нужны своему ближнему. Не отказывайте в помощи друзьям, даже если будет очень неудобно, ведь все хорошее обязательно вернется.

Девам советуется приготовиться к малому, ведь далеко не все приходит сразу. Лучше подождать и получить хорошие, большие выплаты от судьбы.

Рыб неудачи не обойдут стороной. Вам лучше взять отгул на работе, ведь делать все идеально в этот раз не получится.

Ранее стали известны основные проблемы каждого знака зодиака.
гороскоп астрология эксперты
Военкоры ФАН