Средства массовой информации и социальные сети распространили информацию, что ответственные за поднятие государственного флага Соединенных Штатов Америки лица допустили ироничную ошибку.
Звездно-полосатое полотно возвысилось над Капитолием в перевернутом виде. Спустя некоторое время ответственные сотрудники все же исправили ситуацию, – об этом пишет информационное агентство «РИА Новости: США».
Обычно американский флаг в перевернутом виде может быть поднят только в случае возникновения крайней опасности для жизни и имущества, а также в качестве сигнала бедствия.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил информацию об отставке с поста главы военного блока. Столтенберг намеревается покинуть организацию уже этой осенью.