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Коварная ирония: Над Капитолием подняли перевернутый флаг США

Общество
Коварная ирония: Над Капитолием подняли перевернутый флаг США

Средства массовой информации и социальные сети распространили информацию, что ответственные за поднятие государственного флага Соединенных Штатов Америки лица допустили ироничную ошибку.

Звездно-полосатое полотно возвысилось над Капитолием в перевернутом виде. Спустя некоторое время ответственные сотрудники все же исправили ситуацию, – об этом пишет информационное агентство «РИА Новости: США».

Обычно американский флаг в перевернутом виде может быть поднят только в случае возникновения крайней опасности для жизни и имущества, а также в качестве сигнала бедствия.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил информацию об отставке с поста главы военного блока. Столтенберг намеревается покинуть организацию уже этой осенью.
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