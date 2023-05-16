Потасовка на поле и чемпионство: УНИКС из Казани впервые в истории выиграл Единую лигу ВТБ

Казанский баскетбольный клуб УНИКС выиграл финал чемпионата Единой Лиги ВТБ.
Сегодня, 16 мая, УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в пятом матче финала Лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 98:89. Таким образом УНИКС впервые в истории клуба стал чемпионом, отдав своему сопернику только серебро матча.
Несмотря на зрелищную и многообещающую встречу, победный результат УНИКСа был определен еще в первой половине матча. В первых двух четвертях казанский клуб вел в счете – 58:57. В третьей четверти «Локомотив» сделал мощный рывок – 10:2, но этого не хватило для победы над противником.
Последняя четверть встречи обеспечила зрителей новым сражением, но уже не спортивным, а эмоциональным и, как следствие, физическим после того, как тяжелый форвард «Локомотива» Окаро-Уайт начал драку со своими противниками из УНИКСа. После небольшой потасовки матч продолжился.
После победы игроков УНИКС впервые в истории клуба наградили чемпионскими перстнями и вручили кубок чемпионата.
Ранее сообщалось, что 13 мая УНИКС смог обыграть «Локомотив-Кубань» со счетом 90:88.