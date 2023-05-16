Потасовка на поле и чемпионство: УНИКС из Казани впервые в истории выиграл Единую лигу ВТБ

Несмотря на зрелищную и многообещающую встречу, победный результат УНИКСа был определен еще в первой половине матча. В первых двух четвертях казанский клуб вел в счете – 58:57. В третьей четверти «Локомотив» сделал мощный рывок – 10:2, но этого не хватило для победы над противником.