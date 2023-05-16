Опытные хозяйки поделились секретом из морозилки, спасающим ноги

Сайт teleprogramma.pro пообщался с опытными хозяйками и выяснил как можно уберечь свои ноги от мозолей и дискомфорта.
Так, эксперты советуют положить свои туфли в морозилку на шесть – восемь часов. Предварительно необходимо наполнить пластиковые пакеты водой и поместить внутрь обуви. Этот способ позволяет растянуть босоножки на тяжелейшие в ношении миллиметры.
Когда вы достанете обувь из морозильной камеры извлекайте пакеты спустя немного времени, ведь как только они подтают, сделать это будет намного легче. Наслаждайтесь прекрасно сидящими туфлями!
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