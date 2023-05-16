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Французский лидер Макрон анонсировал создание «реестра ущерба»

Политика
Французский лидер Макрон анонсировал создание «реестра ущерба»

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании «реестра ущерба», который будет фиксировать военные потери и разрушения понесенные Украиной в ходе конфликта. Об этом сообщает издание BBC.

Решение было принято на саммите Совета Европы в Исландии, где 46 стран-членов поддержали эту инициативу. Макрон призвал все государства присоединиться к этому механизму и активно внести свой вклад в заполнение реестра. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выразил надежду на то, что его создание станет реальным механизмом для компенсаций Украине. Он также поддержал идею учреждения компенсационного механизма и трибунала по «преступлениям российской агрессии». Власти США заявили о намерении присоединиться к этой инициативе.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с жесткой критикой Макрона. Он заявил, что Франция в ущерб себе удовлетворяет «извращенные прихоти американцев».
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