Французский лидер Макрон анонсировал создание «реестра ущерба»

Решение было принято на саммите Совета Европы в Исландии, где 46 стран-членов поддержали эту инициативу. Макрон призвал все государства присоединиться к этому механизму и активно внести свой вклад в заполнение реестра. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выразил надежду на то, что его создание станет реальным механизмом для компенсаций Украине. Он также поддержал идею учреждения компенсационного механизма и трибунала по «преступлениям российской агрессии». Власти США заявили о намерении присоединиться к этой инициативе.