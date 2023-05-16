«Врачи оказались бессильны»: Глава Ингушетии сообщил о смерти девочки, которую избивали родственники

Малолетняя девочка скончалась. До этого в социальных сетях активно распространялась информация, что ребенок попал в детскую клиническую больницу со следами истязания. Ее пятилетняя сестра и двухлетний брат также поступили в медицинское учреждение, но у них следов побоев обнаружено не было.