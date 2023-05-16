«Врачи оказались бессильны»: Глава Ингушетии сообщил о смерти девочки, которую избивали родственники

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что врачи не сумели помочь четырехлетней девочке, страдавшей от тяжелого заболевания крови. Мать ребенка обвиняют в ее избиении. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Малолетняя девочка скончалась. До этого в социальных сетях активно распространялась информация, что ребенок попал в детскую клиническую больницу со следами истязания. Ее пятилетняя сестра и двухлетний брат также поступили в медицинское учреждение, но у них следов побоев обнаружено не было.
Калиматов сообщил, что организм ребенка не смог выдержать испытаний, которые выпали на такую короткую жизнь.
«Еще неделю назад мы все радовались, что Самира пришла в себя, у каждого из нас была надежда, что она пойдёт на поправку. К сожалению, надеждам этим не дано было сбыться, врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови», - рассказал глава региона.
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