Генсек НАТО подтвердил свою отставку этой осенью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свою отставку с поста уже этой осенью. Об этом сообщил сайт Planet Today.
Информацию о своем уходе генсек передал через своего пресс-секретаря Оану Лунгеску, тем самым развеяв теорию о продлении своих полномочий на посту. По мнению экспертов, смена власти в НАТО означает, что возникла необходимость принимать ключевые решения в отношении конфликта на Украине либо сейчас, либо уже осенью.
В основные кандидаты на освободившееся место метят экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Уход Столтенберга считают вызванным его слишком «ястребиной» политикой в отношении России.
Ранее стало известно, что представители НАТО разделились на три группы по интересам.