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Генсек НАТО подтвердил свою отставку этой осенью

Политика
Генсек НАТО подтвердил свою отставку этой осенью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свою отставку с поста уже этой осенью. Об этом сообщил сайт Planet Today.

Информацию о своем уходе генсек передал через своего пресс-секретаря Оану Лунгеску, тем самым развеяв теорию о продлении своих полномочий на посту. По мнению экспертов, смена власти в НАТО означает, что возникла необходимость принимать ключевые решения в отношении конфликта на Украине либо сейчас, либо уже осенью.

В основные кандидаты на освободившееся место метят экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Уход Столтенберга считают вызванным его слишком «ястребиной» политикой в отношении России.

Ранее стало известно, что представители НАТО разделились на три группы по интересам.
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