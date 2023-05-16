Генсек НАТО подтвердил свою отставку этой осенью

Информацию о своем уходе генсек передал через своего пресс-секретаря Оану Лунгеску, тем самым развеяв теорию о продлении своих полномочий на посту. По мнению экспертов, смена власти в НАТО означает, что возникла необходимость принимать ключевые решения в отношении конфликта на Украине либо сейчас, либо уже осенью.