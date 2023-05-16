CNN: ЗРК Patriot на Украине получил повреждения

Сообщается, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot получил повреждения в результате удара со стороны ВС РФ. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванный источник в администрации Соединенных Штатов Америки.
Американский телеканал заявил, что зенитный комплекс не был полностью уничтожен. На данный момент специалисты из США проводят проверку повреждений – по ее результатам будет установлено, существует ли необходимость отправки ЗРК на ремонт в Соединенные Штаты.
Ранее американский военный эксперт Джефф Ламир рассказал, что принятое в США решение о поставке ЗРК Patriot Киеву является ошибочным. Специалист уверен, что заметной пользы эти зенитные комплексы не принесут, к тому же они не способны достигать стратегических целей в продолжительном конфликте.