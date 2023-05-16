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CNN: ЗРК Patriot на Украине получил повреждения

Армия
CNN: ЗРК Patriot на Украине получил повреждения

Сообщается, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot получил повреждения в результате удара со стороны ВС РФ. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванный источник в администрации Соединенных Штатов Америки.

Американский телеканал заявил, что зенитный комплекс не был полностью уничтожен. На данный момент специалисты из США проводят проверку повреждений – по ее результатам будет установлено, существует ли необходимость отправки ЗРК на ремонт в Соединенные Штаты.

Ранее американский военный эксперт Джефф Ламир рассказал, что принятое в США решение о поставке ЗРК Patriot Киеву является ошибочным. Специалист уверен, что заметной пользы эти зенитные комплексы не принесут, к тому же они не способны достигать стратегических целей в продолжительном конфликте.
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