CNN: ЗРК Patriot на Украине получил повреждения

Ранее американский военный эксперт Джефф Ламир рассказал, что принятое в США решение о поставке ЗРК Patriot Киеву является ошибочным. Специалист уверен, что заметной пользы эти зенитные комплексы не принесут, к тому же они не способны достигать стратегических целей в продолжительном конфликте.