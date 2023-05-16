В Офисе президента Украины назвали главную проблему контрнаступления ВСУ и причину поездок Зеленского по миру

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о дефиците вооружения, с помощью которого Киев собирается начать контрнаступление ВСУ.
На данный момент у вооруженных сил Украины (ВСУ) нет такого количества необходимого вооружения, которое позволило бы провести успешное контрнаступление и выполнить поставленные перед Киевом задачи. Это является главной причиной турне президента Украины Владимира Зеленского по странам-союзникам, которые спонсируют государство вооружением.
Новые пакеты военной помощи направлены на абсолютный успех ВСУ. Таким образом Киев намерен достичь полного «освобождения всех захваченных территорий Украины», информирует Sky News.
Ранее сообщалось, что украинский политик Олег Соскин обвинил Киев в неподготовленности к контрнаступлению, о котором сам Офис Зеленского говорит регулярно. В частности, он заявил о дефиците вооружения и отсутствии подготовки солдат ВСУ.