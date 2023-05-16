В Офисе президента Украины назвали главную проблему контрнаступления ВСУ и причину поездок Зеленского по миру

Ранее сообщалось, что украинский политик Олег Соскин обвинил Киев в неподготовленности к контрнаступлению, о котором сам Офис Зеленского говорит регулярно. В частности, он заявил о дефиците вооружения и отсутствии подготовки солдат ВСУ.