Учитель-еврей из США угрожал ученикам оружием за рисунок свастики

Еврейский учитель в Висконсине был арестован за то, что угрожал группе учеников, нарисовавших свастику, предупреждая класс, что «у всех евреев есть оружие». Об этом сообщает издание New York Times.
Полицейское управление Графтона сообщило, что 46-летний Дэвид Шредер рассказал школьной администрации о том, что нашел нарисованную свастику в тетради одного из учеников. Затем он поймал двух детей, рисующих символ, и рассказал всему классу об инциденте, крича и угрожая «использовать тактику выжженной земли».
Шредер заявил, что заставит свою дочь прийти в дома учеников с бейсбольной битой, а после рассказал о своей коллекции оружия он в нецензурной форме предупредил учеников, что расправится с ними. Также он заявил: «Я желаю боли всем вам и вашим семьям». Шредеру были предъявлены обвинения в террористических угрозах и в том, что он подверг детей воздействию вредных материалов.
Ранее СМИ сообщили, что уровень антисемитизма в США достиг рекордных значений. Особенно широко подобные взгляды распространены среди членов республиканской партии.