Учитель-еврей из США угрожал ученикам оружием за рисунок свастики

Шредер заявил, что заставит свою дочь прийти в дома учеников с бейсбольной битой, а после рассказал о своей коллекции оружия он в нецензурной форме предупредил учеников, что расправится с ними. Также он заявил: «Я желаю боли всем вам и вашим семьям». Шредеру были предъявлены обвинения в террористических угрозах и в том, что он подверг детей воздействию вредных материалов.