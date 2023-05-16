В Московской области нашли обломки беспилотника

В Московской области, в городе Люберцы, недалеко от медицинского центра «Маруся» были обнаружены обломки беспилотника.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, об обнаружении БПЛА сообщил охранник медицинского учреждения, совершавший свой запланированный обход. Останки устройства он увидел в траве, где он лежал без батареи и флеш-накопителя с данными, которые записывал коптер.
После заявления на место прибыли специалисты, которые не обнаружили следов взрывчатых веществ и забрали его на экспертизу. Сообщается, что модель дрон модели MAVIC-3 широко применяется в зоне проведения СВО в качестве разведывательного аппарата. Об обстоятельствах, при которых он упал в Подмосковье, пока ничего неизвестно.
Ранее пограничники ВС РФ сбили дрон в Белгородской области при помощи электронного ружья.