В Московской области нашли обломки беспилотника

После заявления на место прибыли специалисты, которые не обнаружили следов взрывчатых веществ и забрали его на экспертизу. Сообщается, что модель дрон модели MAVIC-3 широко применяется в зоне проведения СВО в качестве разведывательного аппарата. Об обстоятельствах, при которых он упал в Подмосковье, пока ничего неизвестно.