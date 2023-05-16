РИА Новости: ВСУ атаковали Малокаховку с применением 250 снарядов

Сообщается, что Вооруженные силы Украины осуществили массированный ракетно-артиллерийский обстрел в районе населенного пункта Малокаховка, расположенного в Каховском районе Херсонской области.
Информационное издание «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник пишет, что ВСУ совершили атаку по району Малокаховки. Во время удара использовались «не менее 250 снарядов», огонь велся из «установок “Град”, гаубиц Д-20, Д-30 и минометов».
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины осуществили обстрел территории Белгородской области с применением фосфорных боеприпасов. Средства массовой информации писали, что ВСУ использовали во время удара восемь зажигательных снарядов.