РИА Новости: ВСУ атаковали Малокаховку с применением 250 снарядов

Информационное издание «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник пишет, что ВСУ совершили атаку по району Малокаховки. Во время удара использовались «не менее 250 снарядов», огонь велся из «установок “Град”, гаубиц Д-20, Д-30 и минометов».