Сотрудник Disney арестован за распространение детской порнографии

Сотрудник Disney был арестован за то, что делился детской порнографией и разместил фотографии несовершеннолетней дочери приятеля в Интернете, заявив, что хотел «оплодотворить ее». Об этом сообщает издание New York Times.
Проработавший в компании более 20 лет Дэниел Ривера был помещен в тюрьму после того, как на его аккаунте Dropbox были обнаружены интимные материалы с детьми младше 10 лет. Следователи заявили, что Ривера, отец двоих детей, признался, что получал детское порно примерно раз в неделю в течение последних 10 лет, и даже делился личной информацией о коллегах на сайтах для взрослых.
Согласно судебным материалам, Ривера опубликовал около 155 постов на порнографических сайтах, «включая несколько фотографий молодых девушек, которых, как он утверждает, он знает». Среди них были коллеги, одетые как персонажи Диснея, причем Ривера написал на онлайн-форуме, что «горячие подростки в мышиных ушках - моя слабость».
Другой пост содержал фотографию несовершеннолетней дочери друга в форме болельщицы с подписью о том, как он «фантазировал о сексе и ее оплодотворении». Во время обыска в его доме в прошлый четверг полиция также обнаружила жесткий диск с изображениями девочек в «эротических позах».
Ранее СМИ сообщили, что в Екатеринбурге бездомный педофил попытался надругаться над несовершеннолетней. Неравнодушные прохожие услышали крики и спасли ребенка.