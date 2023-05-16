Сотрудник Disney арестован за распространение детской порнографии

Проработавший в компании более 20 лет Дэниел Ривера был помещен в тюрьму после того, как на его аккаунте Dropbox были обнаружены интимные материалы с детьми младше 10 лет. Следователи заявили, что Ривера, отец двоих детей, признался, что получал детское порно примерно раз в неделю в течение последних 10 лет, и даже делился личной информацией о коллегах на сайтах для взрослых.