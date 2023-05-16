Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался менять свою политику по отношению к США

Ранее сообщалось, что Эрдоган высказал уверенность в победе на втором этапе президентских выборов. По словам президента, он уверен в том, что наберет большее количество голосов, чем в первом туре, и обеспечит себе победу и переизбрание. По итогам первого этапа выборов, который состоялся 14 мая, Эрдоган набрал 49% голосов, а его главный конкурент, - оппозиционер Кемаль Кылычдароглу – 44%.