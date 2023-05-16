Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался менять свою политику по отношению к США

Действующий президент Турции и кандидат на текущих выборах лидера страны Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах на проведение своей политики в случае своего переизбрания в ходе второго этапа выборов.
Позиция Эрдогана и его администрации останется неизменной. В частности, это касается внешней политики и отношений с Россией и США. Таким образом, в случае своего переизбрания, Эрдоган не намерен разрывать отношения с Москвой ради Вашингтона, информируют «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Эрдоган высказал уверенность в победе на втором этапе президентских выборов. По словам президента, он уверен в том, что наберет большее количество голосов, чем в первом туре, и обеспечит себе победу и переизбрание. По итогам первого этапа выборов, который состоялся 14 мая, Эрдоган набрал 49% голосов, а его главный конкурент, - оппозиционер Кемаль Кылычдароглу – 44%.