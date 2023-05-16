Полиция Петербурга раскрыла крупную аферу, связанную с продажей полисов ОСАГО

В Петербурге вскрыли мошенническую схему, связанную с продажей поддельных полисов ОСАГО. Об этом сообщил сайт издания РБК.
В МВД по Северной столице рассказали, что силовики обнаружили большую базу данных содержащую в себе нелегальные полисы страхования. Продажа поддельных документов шла с помощью использования спам-сообщений. Цена на них была меньше рыночной на 20%.
Поверившие аферистам люди отправляли им свои личные данные: паспорт, автомобильные права и информацию об автомобиле. После, граждане скачивали вирусное ПО, которое показывало их поддельный полис в общей базе ОСАГО. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранты дела успели произвести почти три тысячи поддельных полисов.
Ранее против управляющих Российского университета транспорта завели уголовное дело за мошенничество.