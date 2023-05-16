Полиция Петербурга раскрыла крупную аферу, связанную с продажей полисов ОСАГО

Поверившие аферистам люди отправляли им свои личные данные: паспорт, автомобильные права и информацию об автомобиле. После, граждане скачивали вирусное ПО, которое показывало их поддельный полис в общей базе ОСАГО. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранты дела успели произвести почти три тысячи поддельных полисов.