Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на большее количество голосов во втором туре выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о надеждах на количество голосов во втором туре выборов.
Президент и кандидат на выборах Эрдоган заявил, что надеется получить больше голосов во втором туре голосования, информирует «РИА Новости». В первом этапе действующий глава государства смог набрать 49% голосов, а его главный конкурент и оппозиционер Кемаль Кылычдароглу – 44%. Явка избирателей составила 87%. Второй тур выборов состоится 28 мая.
Ранее сообщалось, что в своих социальных сетях Эрдоган высказал уверенность в том, что во втором туре выборов он сможет победить своего конкурента Кылычдароглу. Действующий президент написал, что его победа в следующем этапе станет «исторической», а также отметил, что за него проголосует гораздо больше людей, чем в первом туре.