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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на большее количество голосов во втором туре выборов

Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на большее количество голосов во втором туре выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о надеждах на количество голосов во втором туре выборов.

Президент и кандидат на выборах Эрдоган заявил, что надеется получить больше голосов во втором туре голосования, информирует «РИА Новости». В первом этапе действующий глава государства смог набрать 49% голосов, а его главный конкурент и оппозиционер Кемаль Кылычдароглу – 44%. Явка избирателей составила 87%. Второй тур выборов состоится 28 мая.

Ранее сообщалось, что в своих социальных сетях Эрдоган высказал уверенность в том, что во втором туре выборов он сможет победить своего конкурента Кылычдароглу. Действующий президент написал, что его победа в следующем этапе станет «исторической», а также отметил, что за него проголосует гораздо больше людей, чем в первом туре.
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