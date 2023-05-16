Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на большее количество голосов во втором туре выборов

Ранее сообщалось, что в своих социальных сетях Эрдоган высказал уверенность в том, что во втором туре выборов он сможет победить своего конкурента Кылычдароглу. Действующий президент написал, что его победа в следующем этапе станет «исторической», а также отметил, что за него проголосует гораздо больше людей, чем в первом туре.