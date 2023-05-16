Учащемуся колледжа в Ярославской области сломали челюсть: начато расследование

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил, что занялся расследованием дела по факту драки в учебном заведении. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Инцидент произошел в Переславском колледже имени А. Невского. Во время драки один из ее участников получил серьезную травму - ему сломали челюсть. В результате проведенных проверок удалось установить, что комиссия по расследованию происшествия была создана руководством учебного заведения лишь через 12 дней, а ее состав был сформирован с нарушениями законодательства – администрация и медучреждение колледжа не сообщили об инциденте в полицию.
Ранее сообщалось, что певец Александр Розенбаум попал в ДТП в Новочеркасске. Пострадавшие в аварии не было.