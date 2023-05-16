Немецкие СМИ сообщили об уничтожении флага Украины у ратуши Висмара группой молодых людей

Правоохранителям удалось получить запись с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. На кадрах оказались запечатлены несколько молодых людей. Теперь им предстоит ответить перед законом за порчу имущества и надругательство над флагами и государственными гербами иностранных государств. Отмечается, что в ФРГ подобные деяния наказуемы.