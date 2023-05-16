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Немецкие СМИ сообщили об уничтожении флага Украины у ратуши Висмара группой молодых людей

Происшествия
Немецкие СМИ сообщили об уничтожении флага Украины у ратуши Висмара группой молодых людей

Группа молодых людей сорвала и уничтожила флаг Украины вблизи ратуши немецкого города Висмар (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). Об инциденте сообщает издание Spiegel.

О случившемся сразу стало известно сотрудникам полиции. По данным ведомства, украинский флаг висел возле здания в течение нескольких месяцев, мотив вандалов пока неясен.

Правоохранителям удалось получить запись с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. На кадрах оказались запечатлены несколько молодых людей. Теперь им предстоит ответить перед законом за порчу имущества и надругательство над флагами и государственными гербами иностранных государств. Отмечается, что в ФРГ подобные деяния наказуемы.
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