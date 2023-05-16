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Армянский генерал обвинил правительство страны в организации наркоперевозок

Общество
Армянский генерал обвинил правительство страны в организации наркоперевозок

Экс-сотрудник армянского СК и генерал-майор юстиции Татаул Петросян заявил, что считает правительство Армении причастным к наркотраффику в стране.

Как сообщил Telegram-канал Sputnik Армения, такая мысль появилась у силовика из-за масштабов проблемы и недавнего перехвата 2,7 тонн кокаина.

«Никогда еще в Армении не пытались такое провернуть, это невероятно», - заявил Петросян.

Проблема с оборотом наркотиков в стране стала критической, ведь оборот нелегальных веществ вырос почти в два раза, на 92%. Генерал считает, что использование Армении как транзитной территории для осуществления наркотрафика влечет огромные проблемы для государства.

«Даже 30% от всего объема имело бы разрушительные последствия для страны с небольшим населением», - считает силовик.

Ранее МВД России заявило, что использование в тексте рэперов фраз про наркотики может повлечь за собой уголовную ответственность.
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