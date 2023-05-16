Армянский генерал обвинил правительство страны в организации наркоперевозок

Экс-сотрудник армянского СК и генерал-майор юстиции Татаул Петросян заявил, что считает правительство Армении причастным к наркотраффику в стране.
Как сообщил Telegram-канал Sputnik Армения, такая мысль появилась у силовика из-за масштабов проблемы и недавнего перехвата 2,7 тонн кокаина.
«Никогда еще в Армении не пытались такое провернуть, это невероятно», - заявил Петросян.
Проблема с оборотом наркотиков в стране стала критической, ведь оборот нелегальных веществ вырос почти в два раза, на 92%. Генерал считает, что использование Армении как транзитной территории для осуществления наркотрафика влечет огромные проблемы для государства.
«Даже 30% от всего объема имело бы разрушительные последствия для страны с небольшим населением», - считает силовик.
Ранее МВД России заявило, что использование в тексте рэперов фраз про наркотики может повлечь за собой уголовную ответственность.