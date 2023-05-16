Лайнер авиакомпании Oman Air получил повреждения при посадке из-за мусора на взлетно-посадочной полосе в Иране

Пассажирский самолет авиакомпании Oman Air получил повреждения во время посадки в аэропорту иранского Шираза. Всему виной мусор на взлетно-посадочной полосе, об этом сказано в аккаунте перевозчика в социальной сети.
Речь идет о рейсе из Маската. Согласно данным представителей Oman Air, инженерная бригада принимает необходимые меры для безопасного возвращения лайнера в пункт вылета. По соображениям безопасности борт пока остается на земле. Отправление указанного рейса задерживается, на какое именно время — не уточняется.
В международный аэропорт Шираза отправлен еще один самолет для того, чтобы вернуть пассажиров в Маскат. Информация о том, какой характер носят повреждения воздушного судна и есть ли пострадавшие, не поступала.