Из-за взрыва в многоквартирном доме в Волгоградской области травмированы два человека

Ранее сообщалось, что в Белоярском районе произошел взрыв на газопроводе. Детонация случилась из-за несчастного случая с прогоном поршня, что привело к пожару на газопроводе, а затем и к взрыву. В ходе инцидента пять человек пострадали и еще один погиб.