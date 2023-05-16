Из-за взрыва в многоквартирном доме в Волгоградской области травмированы два человека

В Волгоградской области, в селе Михайловка, прогремел взрыв в жилом доме.
Сегодня, 16 мая, в многоквартирном доме в Михайловке произошел взрыв. Причины произошедшего неизвестны. Прибывшие на место происшествия оперативные службы продолжают выяснять подробности инцидента. Как сообщает глава городского округа Александр Тюрин, в ходе взрыва пострадали два человека. Степень тяжести их травм не разглашается. Также удалось избежать повреждения несущих конструкций здания, информируют местные СМИ.
Ранее сообщалось, что в Белоярском районе произошел взрыв на газопроводе. Детонация случилась из-за несчастного случая с прогоном поршня, что привело к пожару на газопроводе, а затем и к взрыву. В ходе инцидента пять человек пострадали и еще один погиб.