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Пригожин рассказал о роли Зюганова в прекращении «снарядного голода» ЧВК «Вагнер»

Армия
Пригожин рассказал о роли Зюганова в прекращении «снарядного голода» ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поблагодарил лидера КПРФ Геннадия Зюганова за поддержку «оркестра» во время второй волны острой нехватки боеприпасов. Слова бизнесмена передает его пресс-служба.

«Снарядный голод», напомнил Пригожин, был создан Министерством обороны искусственно. Зюганов в это время делал заявления в поддержку того, чтобы «музыкантам» дали боеприпасы.

«И я, и бойцы ЧВК "Вагнер", безусловно, ему в этом благодарны», — отметил Пригожин.

Также Пригожин назвал «редкостным засранцем» депутата Госдумы и генерала Виктора Соболева, вспоминая его инициативу о введении наказания за вступление в ряды ЧВК «Вагнер».

«Что касается Соболева, то я считаю, что Соболев редкостный засранец. Но, безусловно, коммунистическая партия к этому не имеет отношения, и я уверен абсолютно, что это его личное, частное мнение. Плохо взвешенное и эмоционально сказанное в поддержку своих бывших финансовых дружков-сослуживцев», — добавил бизнесмен.

Соболев также заявлял, что «музыканты» не имеют права критиковать Минобороны из-за «снарядного голода». В ответ на это Пригожин посоветовал самому отправиться в зону СВО.
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