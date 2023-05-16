Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 10 по 16 мая

Украинская армия не снижает активности на границах России. Ежедневно приграничные регионы сталкиваются с атаками ВСУ. При этом целями украинских формирований становятся далеко не одни лишь военные объекты. Гораздо чаще от обстрелов страдают мирные граждане.
При этом противник меняет тактику, все чаще используя для проведения своих атак не артиллерию и минометы, а различные беспилотники.
Брянская область
В течение недели наиболее резонансные события происходили в Брянкой области. В субботу средства ПВО ВСУ смогли организовать засаду на авиагруппу российских ВКС, в результате чего были сбиты два вертолета Ми-8, а также фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.
Однако в течение всей недели Брянщина сталкивалась с атаками украинской армии. Необходимо отметить, что подавляющая их часть была осуществлена при помощи БПЛА.
В четверг, 11 мая, вражеский беспилотник атаковал административное здание в поселке Стародуб. Еще один БПЛА повредил бетонное основание и одну из цистерн на нефтебазе «Брянскнефтепродукт» в Клинцах. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
В субботу БПЛА ВСУ вновь нанес удар по Стародубу — в результате сброса боеприпаса была повреждена кровля одного из цехов предприятия «Консервсушпрод».
На следующий день украинский беспилотник атаковал сотрудников полиции, которые прибыли в поселок Хромное для оценки последствий обстрела.
«После появления на месте происшествия автомобиля полиции, дрон сбросил на него взрывное устройство. Итогом обстрела стало повреждение двух автомашин», — сообщили представители СК.
15 мая противник атаковал поселок Белая Березка Трубческого района. Около 9 утра ВСУ произвел обстрел населенного пункта из миномета: за 40 минут жители насчитали 11 прилетов. Затем украинские формирования применили два БПЛА: один из них сбросил взрывное устройство, другой — предположительно дрон-камикадзе — рухнул в поле близи населенного пункта. В результате атаки никто не пострадал.
Во вторник противник снова попытался атаковать Клинцы, однако вражеский БПЛА был уничтожен расчетом ПВО. В результате падения обломков повреждения получил балкон одного из жилых домов.
Белгородская область
Вечером 10 мая над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. В результате происшествия повреждения получили два дома и автомобиль. Еще один БПЛА был уничтожен силами ПВО.
На следующий день сразу несколько населенных пунктов Белгородского района остались без электричества в результате обстрела.
«Без света остаются семь населенных пунктов: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка, Соловьёвка», — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Кроме того, в этот же день ВСУ дважды пытались атаковать населенные пункты Белгородчины при помощи дронов. Один из них был уничтожен, другой упал в районе села Беломостное.
В пятницу, 12 мая, ВСУ обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа. В результате обстрела были зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях. Также осколками был поврежден автомобиль местного жителя.
В ночь на 13 мая под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Один из снарядов угодил во двор частного дома, в котором взрывом были выбиты окна, повреждена крыша и фасад. Кроме того, была уничтожена хозпостройка.
Позже в этот же день под огонь националистов попало село Графовка Краснояружского района.
«Осколками снарядов повреждены 10 частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение», — сообщил глава региона.
В начале недели под массированный обстрел со стороны Украины попали населенные пункты Шебекинского городского округа. В селах Безлюдовка и Графовка были повреждены линии электропередач.
16 марта ВСУ нанесли удар зажигательными боеприпасами по селам Старый Хутор и Нижние Мельницы в Валуйском округе. По предварительной информации, жертв удалось избежать.
Курская область
В четверг, 11 мая, украинские формирования обстреляли элетроподстанцию в поселке Теткино —было зафиксировано пять прилетов, частично нарушенным оказалось энергоснабжение населенных пунктов Глушковского района.
Три частных дома получили повреждения в результате обстрела Теткино 12 мая. Обошлось без жертв и пострадавших.
В начале недели ВСУ обстреляли населённые пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. В результате повреждения получили линии электропередач.
Также обстрелу подвергся поселок Краснооктябрьский Глушковского района.
«Зафиксировано 8 прилетов со стороны Украины. Выбито окно в местном фельдшерско-акушерском пункте и стекла в одном из домовладений. Никто из жителей не пострадал», — сообщил глава области Роман Старовойт.
В этот же день в районе села Плехово вражеский БПЛА сбросил боеприпас на экскаватор. Ранения получил водитель, который был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
Пять человек получили ранения в результате атаки БПЛА противника на административное здание погрануправления УФСБ по Курской области в посёлке Глушково. Беспилотник сбросил не менее трех боеприпасов.
16 мая курские пограничники сбили два вражеских дрона-камикадзе близ границы в Суджанском районе.