Госдума приняла законопроект, разрешающий регионам усыплять бродячих животных

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий регионам самим выбирать метод отлова и отношения к пойманным бродячим собакам.
Как сообщает сайт издания РБК, поправки были приняты в первом чтении и изменят федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Правительство поддержало предложенные коррективы.
Авторы законопроекта поясняют, что политика в отношении собак будет определяться губернаторами регионов и зависеть от исторических и географических особенностей местности. Основной причиной для принятия новых правил называют «защиту животных от жестокого отношения» и поддержка «интересов граждан».
Ранее стало известно, что за самовыгул собаки граждан начнут штрафовать.