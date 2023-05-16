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Госдума приняла законопроект, разрешающий регионам усыплять бродячих животных

Общество
Госдума приняла законопроект, разрешающий регионам усыплять бродячих животных

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий регионам самим выбирать метод отлова и отношения к пойманным бродячим собакам.

Как сообщает сайт издания РБК, поправки были приняты в первом чтении и изменят федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Правительство поддержало предложенные коррективы.

Авторы законопроекта поясняют, что политика в отношении собак будет определяться губернаторами регионов и зависеть от исторических и географических особенностей местности. Основной причиной для принятия новых правил называют «защиту животных от жестокого отношения» и поддержка «интересов граждан».

Ранее стало известно, что за самовыгул собаки граждан начнут штрафовать.
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