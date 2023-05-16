Публицист Юрий Кот заявил, что глава ГУР Буданов признался в терроризме

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что руководимая им структура стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России. Об этом он рассказал в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову. При этом он отказался подтвердить, что его подчиненные стоят за покушением на Захара Прилепина.
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать, как должны ответить на эту откровенность российские власти.
«Заявление Кирилла Буданова нужно воспринимать исключительно как самоизобличение и признание в том, что украинский ГУР является террористической организацией, — сказал эксперт. — То же самое, собственно, можно сказать и про саму Украину — решение назвать ее таковой не просто назрело, а уже перезрело».
Согласно этой логике, продолжил собеседник ФАН, любой, кто помогает киевскому режиму, является пособником терроризма.
«Это важный момент, поскольку он позволяет, как минимум, в информационном пространстве четко разделять людей по принципу «террорист — не террорист», — убежден Кот. — Что же до самого интервью Буданова, то его надо воспринимать не иначе как ЦИПСОшную диверсию, которая призвана, с одной стороны, подливать масла в огонь и раскалывать наше общество, а с другой — демонстрировать готовность украинцев идти до конца в деле противостояния России».
Политолог напомнил, что структура Буданова, согласно его же словам, занималась убийством людей, которые не были причастны ни к каким преступлениям.
«Ну вот что, скажите на милость, совершила Даша Дугина? — спросил эксперт. — Она что, кого-то убила? Что-то украла? Нет, она просто говорила то, что думает, говорила правду! А убитые на освобожденных территориях наши люди, общественные деятели и чиновники, которые просто пытаются обустроить быт местного населения? Их же взрывают там уже буквально каждую неделю!»
Собеседник ФАН назвал все вышеперечисленное «акциями устрашения».
«И я хотел бы напомнить Буданову и подобным ему лицам, что еще никогда в мировой истории та сторона, которая использует террор, не побеждала! —заявил Кот. — И сейчас не победит!»
Ранее ФАН писал, что Московский суд заочно арестовал главу ГУР минобороны Украины Буданова по обвинению в терроризме.