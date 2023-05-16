Публицист Юрий Кот заявил, что глава ГУР Буданов признался в терроризме

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что руководимая им структура стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России. Об этом он рассказал в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову. При этом он отказался подтвердить, что его подчиненные стоят за покушением на Захара Прилепина.