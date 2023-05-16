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Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов на рейсы из Тбилиси в Москву

Общество
Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов на рейсы из Тбилиси в Москву

Авиакомпания Georgian Airways на своем официальном интернет-портале открыла продажи билетов на полеты из Грузии в Россию.

Об этом стало известно 16 мая, во вторник. Регулярные рейсы начнут осуществляться с 20 мая, указывалось ранее в сообщении Агентства гражданской авиации республики. Прямой полет будет длиться 3 часа 15 минут. Его примерная стоимость составит около 330 долларов, подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе оценили решение Правительства Грузии возобновить авиасообщение с российской стороной. Подробностями прежде поделилась A42.RU.
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