Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов на рейсы из Тбилиси в Москву

Об этом стало известно 16 мая, во вторник. Регулярные рейсы начнут осуществляться с 20 мая, указывалось ранее в сообщении Агентства гражданской авиации республики. Прямой полет будет длиться 3 часа 15 минут. Его примерная стоимость составит около 330 долларов, подчеркивается в сообщении.