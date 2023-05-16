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В Госдуме обсудили идею запрета продажи спиртного гражданам до 21 года

Политика
В Госдуме обсудили идею запрета продажи спиртного гражданам до 21 года

Депутат Николай Бурляев внес на обсуждение в Госдуму несколько предложений относительно ограничения оборота спиртосодержащей продукции в России. Он также напомнил о важности борьбы с незаконным производством и реализацией алкоголя.

По словам Бурляева, принимаемые государством меры по сокращению доступности алкогольной продукции ведут к минимизации всех отрицательных последствий ее употребления. Депутат предложил запретить продажу спиртного и табачных изделий россиянам, не достигшим возраста 21 года, передает INFOX.

Кроме того, Бурляев обозначил необходимость ограничения реализации алкоголя с 20:00 до 11:00 часов по местному времени в каждом регионе РФ. Продажу спиртного в жилых домах также необходимо прекратить, отметил он.

Ранее сотрудники экономической полиции Петербурга обнаружили два подпольных склада со спиртом. Продукция использовалось для производства контрафактных алкогольных напитков.
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