Режиссер Константин Александров представил свою версию клипа на песню Акима Апачева «У Райских врат»

Автор режиссерской версии видео на песню Апачева поблагодарил всех, кто оказался причастным к созданию клипа. Слова признательности адресованы лично музыканту за сам трек и предоставленный материал, Анне Гаршиной — за сценарий и работу с архивами, Евгению Федорову — за монтаж, а также другим специалистам. Отмечается, что режиссерская версия была создана при непосредственной поддержке «ЧВК Вагнер Центра» и ФАН.