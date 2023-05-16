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Режиссер Константин Александров представил свою версию клипа на песню Акима Апачева «У Райских врат»

Общество
Режиссер Константин Александров представил свою версию клипа на песню Акима Апачева «У Райских врат»

Режиссер Константин Александров вдохновился песней Акима Апачева «У Райских врат» и представил свою версию клипа на композицию. Автор видео поделился трехминутной визуализацией хип-хоп летописи событий в жизни рэпера за девять лет — с 2014 по 2023 год.

По словам Александрова, ему удалось расставить в творении другие акценты. Освободившись от личных моментов, режиссер задался целью свести к минимуму прямое иллюстрирование, выводя визуал в образ и символ, указал автор клипа.

«Если коротко о главном — приобретен опыт плетения сжатых мыслеформ, для визуализации хип-хоп летописи от Акима», — пояснил Константин Александров в своем Telegram-канале.

Автор режиссерской версии видео на песню Апачева поблагодарил всех, кто оказался причастным к созданию клипа. Слова признательности адресованы лично музыканту за сам трек и предоставленный материал, Анне Гаршиной — за сценарий и работу с архивами, Евгению Федорову — за монтаж, а также другим специалистам. Отмечается, что режиссерская версия была создана при непосредственной поддержке «ЧВК Вагнер Центра» и ФАН.
Аким Апачев у райских врат песня клип Константин Александров
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