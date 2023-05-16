Режиссер Константин Александров представил свою версию клипа на песню Акима Апачева «У Райских врат»

Режиссер Константин Александров вдохновился песней Акима Апачева «У Райских врат» и представил свою версию клипа на композицию. Автор видео поделился трехминутной визуализацией хип-хоп летописи событий в жизни рэпера за девять лет — с 2014 по 2023 год.
По словам Александрова, ему удалось расставить в творении другие акценты. Освободившись от личных моментов, режиссер задался целью свести к минимуму прямое иллюстрирование, выводя визуал в образ и символ, указал автор клипа.
«Если коротко о главном — приобретен опыт плетения сжатых мыслеформ, для визуализации хип-хоп летописи от Акима», — пояснил Константин Александров в своем Telegram-канале.
Автор режиссерской версии видео на песню Апачева поблагодарил всех, кто оказался причастным к созданию клипа. Слова признательности адресованы лично музыканту за сам трек и предоставленный материал, Анне Гаршиной — за сценарий и работу с архивами, Евгению Федорову — за монтаж, а также другим специалистам. Отмечается, что режиссерская версия была создана при непосредственной поддержке «ЧВК Вагнер Центра» и ФАН.