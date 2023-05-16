WSJ: Вашингтон предупредил президента ОАЭ о последствиях дружбы с Москвой и Пекином

Соединенные Штаты Америки предупредили президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна о последствиях сотруднических отношений с российской и китайской сторонами. Соответствующей информацией поделилось издание Wall Street Journal.
Об этом стало известно 16 мая, во вторник. Дружба с Москвой и Пекином негативно отражается на взаимоотношениях Вашингтона и ОАЭ, указывается в материале.
«Чиновники США предупредили его, что слишком тесное сотрудничество с этими странами в военных вопросах и вопросах разведки поставит под угрозу отношения с Америкой», — подчеркивается в сообщении.
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