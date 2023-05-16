Актер театра и кино Александр Головин не любит смотреть фильмы со своим участием

Актер Александр Головин в беседе с Татьяной Устиновой признался, что не смотрит художественные работы, в съемках которых он принимал участие. В новом выпуске ток-шоу «Мой герой» он рассказал, что больше одного раза фильмы или киножурнал «Ералаш» он не смотрел.
«Не люблю на себя смотреть. Один раз могу посмотреть на премьере и все. Все время нахожу в себе какие-то претензии. Не очень приятно на себя посмотреть», — поделился актер.
Также Головин добавил, что бывают исключения, когда артист, наблюдая за происходящим в кадре, видит и положительно оценивает свою актерскую игру. Однако это бывает редко, а чаще замечаются только недостатки.
Следует отметить, что фильмография Головина насчитывает около 34 художественных фильмов и более 15 выпусков «Ералаша». Помимо этого, актер снимался в некоторых отечественных сериалах и музыкальных клипах.
Ранее стало известно, что ученики медиа-группы «Star kids» снимаются в детском художественном фильме «Ромашки». Как передает A42.RU, финальная сцена работы была снята в аэропорту Новокузнецка.