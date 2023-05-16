Актер театра и кино Александр Головин не любит смотреть фильмы со своим участием

Актер Александр Головин в беседе с Татьяной Устиновой признался, что не смотрит художественные работы, в съемках которых он принимал участие. В новом выпуске ток-шоу «Мой герой» он рассказал, что больше одного раза фильмы или киножурнал «Ералаш» он не смотрел.