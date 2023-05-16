Параллели с историей столетней давности: экономист Разуваев о политике ЦБ России

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина проинформировала, что благодаря принятым властями мерам восстановлены права российских инвесторов на сумму около трех триллионов рублей.
Соответствующее заявление было сделано во время конференции НАУФОР, при этом глава ЦБ добавила, что часть активов российских инвесторов остается заблокированной.
Ранее руководитель инвестиционных финансовых посредников ЦБ России Ольга Шишлянникова говорила, что объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в почти шесть триллионов рублей.
В беседе с ФАН работу российского Центробанка оценил финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«Наше ЦБ молодцы, они работают, — отметил он. — Уверен, что работают вместе с чекистами. Это параллели с тем, что было 100 лет тому назад. Тогда молодое Советское правительство пыталось как-то вернуть активы Российской империи, хотя отказались от царских долгов. Мы потеряли все права на активы, но часть нам удалось вернуть. Работали по-разному».
Считается, что Чехословакия присвоила часть золота Колчака, и работа тогда в этом направлении проводилась, напоминает эксперт.
«Более того, я так понимаю, что мы хотим предложить Западу сделку, — предполагает аналитик. — Замороженные активы на какую-то часть замороженных резервов. В этом случае нам желательно все-таки разогнать наши котировки, чтобы торговаться было удобней. Это фактор, о котором вслух никто не говорит».
Очевидно, что ведется определенная скрытая точечная работа.
«А вообще, Центробанк России молодец, что признают даже западные экономисты», — резюмирует Александр Разуваев.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила о наличии у РФ подушки безопасности на фоне санкций.