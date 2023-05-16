Захарова обесценила угрозы Ногради применить статью НАТО в ответ на планы Киева по взрыву нефтепровода «Дружба»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на угрозы эксперта по вопросам безопасности Дьердя Ногради применить Пятую статью НАТО в ответ на планы Киева по взрыву нефтепровода «Дружба». Она поделилась мнением в Telegram-канале.
Захарова напомнила венгерском эксперту, что ранее было совершено нападение, которое привело к уничтожению «Северных потоков». При этом страны-члены Альянса лишь развели руками и ничего не предприняли. Представитель ведомства подобрала ироничное сравнение к силе угрозы статьи НАТО в ответ на действия Украины.
«Угрожать киевскому режиму Североатлантическим альянсом, это как пугать ежа… лесными ягодами и грибами», — написала она.
Ранее Захарова высказалась после слов председателя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о действиях в отношении публичных и медийных личностей. Она назвала киевскую власть террористами, передает «Царьград».