Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия более сотни артистов

Более сотни актеров и актрис подписали петицию против сексуального насилия в кино, которую опубликовали на Liberation. Артистов возмутил тот факт, что Каннский кинофестиваль открылся фильмом «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. По мнению подписавших, таким образом Канны продолжили поддерживать мужчин и женщин, которые ведут себя агрессивно.