Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия более сотни артистов

Более сотни актеров и актрис подписали петицию против сексуального насилия в кино, которую опубликовали на Liberation. Артистов возмутил тот факт, что Каннский кинофестиваль открылся фильмом «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. По мнению подписавших, таким образом Канны продолжили поддерживать мужчин и женщин, которые ведут себя агрессивно.
Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря» последнее время постоянно «светился» в СМИ в связи с судебными разбирательствами с экс-супругой голливудской звездой Эмбер Херд. Причем последняя в ходе процесса обвинила бывшего мужа в регулярных издевательствах и побоях.
По мнению обвиняющих фестиваль деятелей культуры, освещение таких тем в культурном контексте посылает всем остальным посыл о том, что в жизни позволительно применять насилие безнаказанно.
При этом последний фильм франко-швейцарского режиссера Жан-Люка Годара «Потешные войны», который тоже будет демонстрироваться в рамках 76-го фестиваля во французских Каннах, не вызвал никаких нареканий со стороны актерского сообщества.