Колопроктолог Маркарьян перечислил свидетельствующие о раке кишечника симптомы

Заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии университетской клиники МГУ, кандидат медицинских наук, хирург, колопроктолог Даниил Маркарьян назвал mk.ru симптомы, которые свидетельствуют о раке кишечника.
Признаками данного недуга эксперт назвал появление крови и обильного количества слизи или любых непривычных выделений при дефекации. Также о раке говорит наличие болевого синдрома в прямой кишке или анальном канале.
К необъяснимому снижению массы тела тоже следует относиться серьезно — это один из симптомов. Кроме того, при раке кишечника у пациентов фиксируется дискомфорт в животе.
Чтобы избежать развития заболевания, Маркарьян порекомендовал внимательнее относиться к рациону питания. К примеру, следует меньше потреблять красного мяса. Специалист подчеркнул, что при обнаружении указанных выше признаков лучше сразу же обращаться к медикам.
Ранее онколог Иван Карасев перечислил несколько симптомов, которые могут сигнализировать о развитии злокачественной опухоли в организме. Специалист назвал повышение температуры без признаков ОРВИ симптомом развития рака.